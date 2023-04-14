Экстренное предупреждение из-за непогоды продлили в Магаданской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Колыму вернулась зима. Уже несколько дней в регионе идет снегопад, и прекращаться непогода не планирует. В области объявили экстренное предупреждение на 15 апреля.

Синоптики прогнозируют, что в Магадане Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах могут возникнуть чрезвычайные ситуации. Велика вероятность обрыва проводов, сбоя в работе общественного транспорта и коммунальных служб, пробок на перевалах, аварий, в том числе с травмами и гибелью людей.

Также могут обрушиться кровли и рекламные щиты, снежные козырьки и сосульки. Есть риск, что припай на Охотском море, в бухтах Нагаево и Гертнера разрушится.

Все сутки 15 апреля на востоке Ольского района будет дуть сильный ветер с метелью – до 30 метров в секунду. В Магадане, Ольском, на побережье Омсукчанского и Северо-Эвенского районов ожидается та же погода, но ветер чуть слабее – до 20 метров в секунду.

Жителей области просят вспомнить правила безопасности. При необходимости не ездить на дальние расстояния, не выходить на лед, следить за детьми и мониторить прогноз погоды. В случае происшествий обращаться по телефону 112.

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