Станция скорой помощи загорелась в Биробиджане Фото: Валерий Жуков

Вечером 14 апреля в Биробиджане загорелась станция скорой помощи. На место тут же выехали сотрудники МЧС. С огнем боролись 20 человек. По последним данным, его удалось ликвидировать без потерь. Ни люди, ни техника не пострадали.

Владислав Коган, главврач станции, рассказал, что начали гореть технические помещения. Там находятся слесарная мастерская и ремонтные боксы.

- Техники в гаражах не было. Оснащение станции позволяет выполнять ежедневные задачи и без этих помещений. Со временем боксы поставят на плановый ремонт, - рассказал Валерий Жуков, зампред правительства ЕАО.

Был риск, что огонь перекинется на соседний гараж, но пожарным удалось защитить строение. Причина возгорания пока неизвестна. Ее предстоит выяснить специалистам. Из-за чего полыхнули гаражи медиков, в МЧС расскажут позже.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.