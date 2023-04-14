Больше двух тысяч человек перевезла авиакомпания «Аврора» в Китай из Владивостока и Хабаровска Фото: авиакомпания "Аврора"

Авиакомпания «Аврора» подвела итоги первого квартала 2023 года. Число пассажиров, летавших в это время, выросло на 25 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. За первые три месяца самолеты перевезли 327 732 человека, когда за весь прошлый год их было 262 524.

Авиакомпания выполнила 2 432 социально значимых рейса, которыми воспользовались почти 114,2 тысячи пассажиров.

- Рост спроса на социально значимые маршруты показывает, насколько жителям ДФО удобно пользоваться авиаперелетами из самых отдаленных районов, сокращая расходы и время в пути. Мы предлагаем пассажирам доступные тарифы и удобные стыковки. Ожидаем роста активности и еще большего увеличения пассажиропотока в весенне-летний период, - сказал Константин Сухоребрик, генеральный директор авиакомпании «Аврора».

По социально значимым маршрутам из Приморья, Сахалинской области и Хабаровского края летали 35 280 человек. Это на три процента больше, чем в первом квартале прошлого года.

Важным событием в этом году стало возобновление полетов в Китай. За неполных два месяца из Хабаровска и Владивостока в Харбин отправились больше 2,2 тысячи дальневосточников. Сейчас «Аврора» летает еще и в Пекин. Из Хабаровска рейсы в столицу Китая выполняются два раза в неделю, в Харбин – трижды в неделю.

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