О поддержке народных дружинников поговорили в Магаданской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сергей Носов, глава Магаданской области, пообщался с главами муниципалитетов региона. С ними он обсудил работу народных дружин. Губернатор подчеркнул, как важно наладить эту работу и привлечь к ней казаков. Дружины помогают охранять безопасность колымчан, и уже есть реальные показатели: недопущения преступлений и предотвращенные нарушения.
- Народная дружина – плечо поддержки нашим правовым органам, особенно сейчас, в условиях СВО. Поэтому важно наладить работу дружинников с максимальным эффектом для населения. Народные дружинники не только сопровождают массовые мероприятия в городских округах, но и патрулируют улицы, общественные территории в городах и поселках, чтобы люди чувствовали защиту, - рассказал Сергей Носов.
Теперь главы округов должны проработать мотивацию для колымчан, чтобы они хотели стать частью дружины. Такое поручение дал губернатор.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru