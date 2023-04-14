О поддержке народных дружинников поговорили в Магаданской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Носов, глава Магаданской области, пообщался с главами муниципалитетов региона. С ними он обсудил работу народных дружин. Губернатор подчеркнул, как важно наладить эту работу и привлечь к ней казаков. Дружины помогают охранять безопасность колымчан, и уже есть реальные показатели: недопущения преступлений и предотвращенные нарушения.

- Народная дружина – плечо поддержки нашим правовым органам, особенно сейчас, в условиях СВО. Поэтому важно наладить работу дружинников с максимальным эффектом для населения. Народные дружинники не только сопровождают массовые мероприятия в городских округах, но и патрулируют улицы, общественные территории в городах и поселках, чтобы люди чувствовали защиту, - рассказал Сергей Носов.

Теперь главы округов должны проработать мотивацию для колымчан, чтобы они хотели стать частью дружины. Такое поручение дал губернатор.

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