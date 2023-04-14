Проработать вопрос о компенсации платы за детские лагеря для мобилизованных поручил мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Оперштаб по помощи мобилизованным прошел в Хабаровске. По словам Ольги Мильчаковой, заместителя мэра, на поддержку семей направили 4,4 миллиона рублей. Деньги потратили на горячее питание для 437 школьников, единовременную помощь 120 детям и покупку топлива 43 семьям.

В апреле четыре психолога Центра работы с населением пройдут переобучение, чтобы работать с семьями бойцов. А 29 апреля в них пройдет акция, во время которой жители смогут пообщаться с психологами, посмотреть фильмы и посетить творческие мастерские.

Заммэра напомнила, что 3 апреля Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки мобилизованных. Там будут помогать солдатам всеми возможными способами. В Хабаровском крае для него как раз ищут помещение, и администрация готова посодействовать.

Также она напомнила, что заканчивается учебный год, и во время летних каникул нужно обеспечить отдых всех детей. Ребята из семей мобилизованных могут бесплатно посещать городские лагеря на базе школ, имеют приоритет в зачислении в разновозрастные и разнопрофильные отряды.

- Даю поручение профильным структурам проработать вопрос о компенсации платы за пребывание в загородных оздоровительных лагерях детей участников СВО. Не менее 10 тысяч рублей. Предоставьте мне расчеты в ближайшее время, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Также он поручил организовать участие семей мобилизованных в мероприятиях, посвященных Дням города и Победы.

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