Первый дальневосточный медицинский бизнес-форум проходит в Хабаровске

Событие проходит на Дальнем Востоке впервые Фото: Правительство Хабаровского края

Организованный объединением «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО при поддержке правительства региона форум посвящен вопросам развития частно-государственного партнерства, способам развития клиник, а также вариантах привлечения инвесторов.

В Хабаровском крае налажена тесная связь между государственными и коммерческими медучреждениями.

- Из 113 организаций, участвующих в Территориальной программе ОМС этого года, 37 – негосударственные. Особенно сплотил всех период пандемии, когда необходимо было оперативно оказывать медицинскую помощь гражданам в больших объемах. В этот период активно открывались центры компьютерной томографии и ПЦР-исследований, - пояснил Алексей Веселов, заместитель министра здравоохранения Хабаровского края.

На форуме участники получают возможность обменяться накопленным опытом, рассмотреть перспективы появления новых клиник и медицинских центров, узнать о возможностях использования IT-технологий и устройстве клиентского сервиса.

- С учетом того, что наш регион на Дальнем Востоке признан центром качественной высокотехнологичной медицины, частный бизнес инвестирует в создание частных медицинских центров. В 2023 году у нас запланированы к вводу два крупных объекта: инновационный высокотехнологичный медицинский центр «Академия Здоровья» и Российско-Японский центр превентивной медицины и диагностики. Площадок, куда жители и гости края смогут обратиться за качественной медицинской помощью, станет еще больше, - рассказала Валентина Филоненко, исполняющая обязанности первого заместителя министра экономического развития края.

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