Уникальный для Дальнего Востока 50-метровый бассейн построят в Хабаровске

Проект комплекса с бассейнами одобрен президентом Всероссийской федерации плавания
Фото: Администрация Хабаровска
Масштабный комплекс с 50-метровым плавательным бассейном, согласно проекту, будет расположен в районе улиц Световой и Узловой на Пятой площадке. Сооружение, помимо прочего, предполагает реабилитационные и адаптивные мероприятия для инвалидов и участников СВО. Такая концепция, по словам представителя инвестора Анастасии Иляхиной, уникальна для ДФО.
В числе первых планируется строительство большого бассейна 25х50 метров, а также малого детского 16х9 метров и трех спортивных залов.
Проект получил положительное заключение от президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова. Как отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, город сделал большой шаг к строительству уникального бассейна на Дальнем Востоке.
- Такой вид спорта как плавание, популярен среди жителей города, и наши профессиональные пловцы показывают высокие достижения. Для того чтобы выйти на международный уровень проведения соревнований, городу необходим 50-метровый бассейн. Я уверен, что всё у нас получится, - заявил Сергей Кравчук.
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