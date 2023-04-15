Суд в Магадане приговорил семейную пару за продажу наркотиков

Торговля велась в очном формате и через интернет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Магадана осуждены по статье «Незаконные хранение и сбыт наркотических средств в крупном и значительном размерах, в том числе в составе организованной группы».

Как установили сотрудники следствия УМВД по Магаданской области, с января по февраль 2022 года семейная пара торговала наркотиками синтетического и растительного происхождения. К незаконному бизнесу иногда подключался их знакомый, оказывая преступникам услуги водителя. Кроме того, мужчина сам являлся покупателем и хранил наркотическое средство у себя.

Запрещенные вещества продавались в гараже в скрытом виде, а также через интернет-магазин. Оперативно-разыскные мероприятия привели следствие к торговцам, которые были задержаны с поличным.

Осужденные получили сроки, в зависимости от роли каждого в противоправной деятельности.

- Мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Женщине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, но с учетом находящихся на ее иждивении трех несовершеннолетних детей, применена отсрочка от отбывания наказания до достижения 14-тилетнего возраста младшим ребенком. Третий осужденный получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Магадана.

Приговор ожидает вступления в законную силу.

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