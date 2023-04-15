Жительница Хабаровска задержана за кражу ювелирного изделия из больницы

Похитительница воспользовалась моментом и присвоила чужое
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Женщина обратилась в полицию после прохождения курса в одной из больниц Хабаровска. Во время процедур потерпевшая оставляла на тумбочке золотой крестик, который в один из дней пропал из палаты. Ущерб был оценен в 15 тысяч рублей.
По подозрению оперативники задержали 41-летнюю хабаровчанку, которая делила палату с потерпевшей. В день выписки женщина забрала чужой крестик и спокойно удалилась с похищенным. Ранее подозреваемая уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи и мошенничества.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровску.
Похищенное имущество позже было найдено и изъято в ломбарде.
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