Жительница Хабаровска задержана за кражу ювелирного изделия из больницы

Похитительница воспользовалась моментом и присвоила чужое Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Женщина обратилась в полицию после прохождения курса в одной из больниц Хабаровска. Во время процедур потерпевшая оставляла на тумбочке золотой крестик, который в один из дней пропал из палаты. Ущерб был оценен в 15 тысяч рублей.

По подозрению оперативники задержали 41-летнюю хабаровчанку, которая делила палату с потерпевшей. В день выписки женщина забрала чужой крестик и спокойно удалилась с похищенным. Ранее подозреваемая уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи и мошенничества.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровску.

Похищенное имущество позже было найдено и изъято в ломбарде.

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