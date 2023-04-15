Знаки дорожного движения учат с помощью пряников в Хабаровском крае

Готовые изделия подарили водителям Николаевска
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
Дорожные полицейские Николаевского района поучаствовали в мастер-классе вместе с будущими поварами из местного гуманитарно-педагогического техникума. Мероприятие посвятили изготовлению пряников в виде знаков дорожного движения.
Участники катали тесто и вырезали формы дорожных знаков под руководством мастера-кулинара Евгении Мыслицкой. А в перерыве студенты послушали лекцию о необходимости соблюдения правил дорожного движения от сотрудников госавтоинспекции. Учащиеся вспомнили, как должны вести себя на дороге пассажиры, велосипедисты и пешеходы, а когда подоспели пряники, необходимо было назвать, что значит каждый знак, изображенный на выпечке.
После приготовления пряников настало время для их художественного оформления. Изделия были украшены с помощью кулинарной мастики. Позже изготовленные пряники были вручены водителям на дорогах Николаевска.
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