Знаки дорожного движения учат с помощью пряников в Хабаровском крае

Готовые изделия подарили водителям Николаевска Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Дорожные полицейские Николаевского района поучаствовали в мастер-классе вместе с будущими поварами из местного гуманитарно-педагогического техникума. Мероприятие посвятили изготовлению пряников в виде знаков дорожного движения.

Участники катали тесто и вырезали формы дорожных знаков под руководством мастера-кулинара Евгении Мыслицкой. А в перерыве студенты послушали лекцию о необходимости соблюдения правил дорожного движения от сотрудников госавтоинспекции. Учащиеся вспомнили, как должны вести себя на дороге пассажиры, велосипедисты и пешеходы, а когда подоспели пряники, необходимо было назвать, что значит каждый знак, изображенный на выпечке.

После приготовления пряников настало время для их художественного оформления. Изделия были украшены с помощью кулинарной мастики. Позже изготовленные пряники были вручены водителям на дорогах Николаевска.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.