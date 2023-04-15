Сергей Кравчук: «Городу необходим 50-метровый бассейн»

Размеры большого бассейна составят 25 на 50 метров Фото: Администрация Хабаровска

Проект многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса, который включает в себя 50-метровый плавательный бассейн, представили мэру Хабаровска Сергею Кравчуку.

Строительство масштабного комплекса планируется возвести на Пятой площадке в районе улиц Световой и Узловой. Представитель компании-инвестора отметил, что проект станет первым подобным объектом в ДФО, в том числе за счет реабилитационной и адаптационной функции для инвалидов и участников СВО.

В планах первой очереди - строительство большого бассейна размером 25 на 50 метров, а также малого детского бассейна 16 на 9 метров и трех спортивных залов.

- Объект обеспечит доступность плавания жителям в самом большом районе Хабаровска и будет стимулировать развитие территории, - отметила Анастасия Иляхина, представитель компании-инвестора.

Строительство комплекса будет вестись по концессионному соглашению в рамках частно-муниципального партнерства. Сейчас ведется финальная стадия проектирования объекта и подготовка заявки на федеральное финансирование.

- Мы сделали еще один шаг к строительству уникального бассейна на Дальнем Востоке. Такой вид спорта как плавание популярен среди жителей города, и наши профессиональные пловцы показывают высокие достижения. Для того чтобы выйти на международный уровень проведения соревнований, городу необходим 50-метровый бассейн. Я уверен, что все у нас получится, - подчеркнул Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.