Автомобильный аферист из Амурской области осужден в Хабаровске

За махинации с автомобилями подсудимый получил срок два года и три месяца Фото: Евгения ГУСЕВА

30-летний житель Благовещенска Амурской области попал под суд в Хабаровске в связи с мошенничеством в крупном и особо крупном размере.

В 2019 году мужчина купил в рассрочку автомобиль «Тойота Камри» у бывшего работодателя. Однако долг в размере 600 тысяч рублей подсудимый выплачивать не собирался, намеренно скрываясь от регулярных платежей.

Кроме того, теперь уже находчивый выгодоприобретатель предложил потерпевшему купить у него в рассрочку автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 200». Продавец получил обещанные 1,8 миллионов рублей, однако автомобиль до покупателя так и не добрался.

- В ходе разбирательств подсудимый согласился добровольно возместить ущерб в размере миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Хабаровску.

Тем не менее, с учетом позиции прокуратуры Хабаровска, решением суда, злоумышленник получил наказание в виде лишения свободы на два года и три месяца в исправительной колонии общего режима.

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