Стартовало онлайн-голосование за объекты для благоустройства в Хабаровске на 2024 год

Проголосовать может каждый человек в возрасте от 14 лет
Фото: Иван МАКЕЕВ
Участие во всероссийском голосовании по выбору объектов, которые в 2024 году благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», в этом году смогут принять более полутора тысяч муниципальных образований.
Для оценки россиянам будет представлено порядка пяти тысяч объектов. Лучшие по итогам конкурса попадут в адресный перечень территорий ля последующего благоустройства.
- Проголосовать сможет каждый гражданин России в возрасте от 14 лет на сайте «Госуслуги», на платформе «Городсреда» или с помощью волонтеров. Мы сами решаем, каким будет наш город! Уверен, что вы активно включитесь в голосование, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
Оставить голос можно на единой платформе za.gorodsreda.ru
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