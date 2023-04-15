Оптимисты достают панамки: воскресенье выдастся теплым в Хабаровске

Осадки могут нагрянуть только в северные районы Хабаровского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выходные в середине апреля, к счастью, не преподносят Хабаровскому краю сюрпризов в виде снегопадов или землетрясений. Подходит время радоваться погоде и природе.

В Хабаровске не ожидается никаких осадков. Ночью температура опустится только до -3 градусов, а днем максимальная температура достигнет +9 градусов. Однако северо-восточный ветер может разгоняться до 14 метров в секунду.

В южных районах все еще приятнее и так же спокойно по части осадков. Температура обещает быть плюсовой даже ночью – до +3 градусов. А днем и вовсе потеплеет до +11 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.

В центральных районах также не стоит надеяться даже на грибной дождь, ибо осадков совсем не предвидится. Ночью температура может опуститься до -6 градусов, тогда как днем столбик термометра в самый теплый час покажет +8 градусов. Ветер северный, северо-восточный до 14 метров в секунду.

В северных районах к небольшому снегу должны быть готовы жители Аяно-Майского района. Ночи еще не самые приятные – до -8 градусов, а днем ожидаются +4 градуса. Ветер северных направлений до 11 метров в секунду.

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