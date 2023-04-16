Хабаровский судостроительный завод передал краболов «Омолон» заказчику Фото: Правительство Хабаровского края

Российский влаг подняли на краболове «Омолон». Судно передали заказчику в Магаданской области, а строительство велось в Хабаровском крае.

Проект 03141 «Омолон» стал первым краболовом, построенным на верфях Хабаровского судостроительного завода. Он успешно прошел швартовые испытания и готов приступить к работе.

- Краболов был заложен в 2020 году. А уже 14 мая 2022 года «Омолон» покинул стапельный цех и спущен на воду. Затем судно переправили в соседний регион, где начались швартовные испытания, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Торжественная церемония поднятия российского флага проходила в Приморье. Теперь оно развивается на палубе. На днях также был подписан акт о передаче судна заказчику, оно полностью готово к выходу в открытое море. Хабаровский судостроительный завод также завершает работу над еще одним краболовом «Кедон», который был заложен одновременно с «Омолоном». Его планируют сдать в июле 2023 года.

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