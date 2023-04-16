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НовостиОбщество15 апреля 2023 23:25

Хабаровский судостроительный завод передал краболов «Омолон» заказчику

На судне прошла торжественная церемония поднятия флага
Марина ГОНЧАРЕНКО
Хабаровский судостроительный завод передал краболов «Омолон» заказчику

Хабаровский судостроительный завод передал краболов «Омолон» заказчику

Фото: Правительство Хабаровского края

Российский влаг подняли на краболове «Омолон». Судно передали заказчику в Магаданской области, а строительство велось в Хабаровском крае.

Проект 03141 «Омолон» стал первым краболовом, построенным на верфях Хабаровского судостроительного завода. Он успешно прошел швартовые испытания и готов приступить к работе.

- Краболов был заложен в 2020 году. А уже 14 мая 2022 года «Омолон» покинул стапельный цех и спущен на воду. Затем судно переправили в соседний регион, где начались швартовные испытания, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Торжественная церемония поднятия российского флага проходила в Приморье. Теперь оно развивается на палубе. На днях также был подписан акт о передаче судна заказчику, оно полностью готово к выходу в открытое море. Хабаровский судостроительный завод также завершает работу над еще одним краболовом «Кедон», который был заложен одновременно с «Омолоном». Его планируют сдать в июле 2023 года.

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