Богослужения на Пасху проходят во всех храмах Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске проходят пасхальные богослужения. Они начались с ночи на 16 апреля и продолжают идти во всех храмах города. Ознакомиться с полным расписанием можно в материале «КП» - Хабаровск» по ссылке.

К Пасхе церковь начинает готовиться задолго до главного православного праздника. Встречают этот день накануне. В этом года дата выпала на 15 апреля, сама Пасха проходит 16 апреля.

В главном храме Хабаровска, Спасо-преображенском кафедральном соборе пасхальная полунощница началась 15 апреля в 23:00. Ей предшествовали чтения деяний апостолов. В 00:00 начался Крестный ход. Поздняя литургия началась в 9:00.

Богослужения также проходят в других храмах и соборах города. На службах также можно освятить куличи и яйца, принесенные с собой. В неделю после Пасхи в храмах можно причаститься без исповеди, а на пятый день светлой седьмицы (неделя после Пасхи) освятить воду.

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