Съемки фильма «Золото Умальты» пройдут в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошла пресс-конференция, посвященная съемкам истерна «Золото Умальты». На данный момент уже отсняты первые сцены и выпущен тизер. Кинокартину продолжат снимать в Хабаровске, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Одну из ролей также сыграет Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края. Роль будет небольшой, но заметной. Как отметили создатели фильма, персонаж выступит в роли ментора для одного из героев.

- В эту картину заложено несколько идей, но самая фундаментальная связана с золотом и обогащением, суть ее в том, что не в золоте счастье, а свободу и любовь за деньги не купить, - рассказал Андрей Богатырев, режиссер фильма.

В Хабаровске также планируется привлечь местных актеров и творческих людей для участия в съемках. Они смогут поработать вместе со звездами киноиндустрии, например, Артемом Ткаченко, известному по роли в сериале «Вампиры средней полосы».

«Золото Умальты» расскажет о первопроходцах Дальнего Востока. В основу сюжета легла история об ограблении каравана Нимано-Буреинской золотопромышленной компании. Преступление было совершено в 1917 году в Верхебуреинском районе Хабаровского края. Премьера фильма ожидается в конце 2024 года.

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