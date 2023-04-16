Сотрудники МЧС обеспечили безопасность во время пасхальных служб в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожарные Хабаровского края обеспечили безопасность людей во время богослужений на Пасху. В соборах, храмах и церквях прошли праздничные службы, на которые пришли сотни жителей региона. В это время у культовых учреждений было организовано дежурство сотрудников МЧС.

Как отметили в ведомстве, никаких происшествий не было допущено. Праздничные богослужения прошли по плану без чрезвычайных ситуаций. Пожарные убедились в исправности гидрантов, доступности проезда к территориям, наладили взаимодействие с персоналом учреждений и сотрудниками правоохранительных органов.

- 16 апреля сотрудники пожарной охраны и Госпожнадзора продолжают держать обстановку в городах на контроле. Сотрудники заранее напомнили учреждениям о требованиях пожарной безопасности во избежание возгораний, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Всего в регионе прошло около 30 богослужений. Они начались 15 апреля с 23:00. Жители края также приходили на утренние службы 16 апреля.

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