Российский флаг подняли на краболове «Омолон» Хабаровского судостроительного завода Фото: Правительство Хабаровского края

На первом краболове Хабаровского судостроительного завода подняли флаг России. Торжественная церемония состоялась в Приморье 15 апреля.

«Омолон» стал первым подобным судном, построенным в Хабаровском крае. Заказчиком выступила компания из Магаданской области. Строительство было начато в 2020 году, а уже 14 мая 2022 года краболов из спасательного цеха был спущен на воду. Сейчас судно передали заказчику, оно полностью готово к работе.

- После спуска на воду судно переправили в соседний регион, где проходили швартовые испытания, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Проект 03141 «Омолон» стал первым подобным заказом на предприятии. Одновременно со строительством данного судна была начата работа над еще одним краболовом «Кедон». Судостроительный завод планирует сдать его в июле 2023 года.

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