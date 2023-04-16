Сотрудники МЧС из Магадана потушили пожар в двухкомнатной квартире Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В ночь на 16 апреля в Магадане произошел пожар. Это случилось в двухкомнатной квартире на улице Набережная реки Магаданки. На место выехал 21 человек личного состава, также к тушению привлекалось пять единиц техники.

Пожарные выяснили, что возгорание случилось в коридоре. Они незамедлительно приступили к эвакуации. На улицу вывели пять человек, также в квартире была найдена кошка.

- Пострадавших нет. Пожар был полностью ликвидирован за короткий срок, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

В результате пожара прогорели входная дверь квартиры, шкаф и стены в коридоре. Также повреждены потолок и личные вещи жильцов. Площадь пожара составила пять квадратных метров. На данный момент точная причина происшествия неизвестна. Обстоятельства и виновник устанавливаются.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.