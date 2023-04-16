Сотрудники МЧС из Магадана потушили пожар в двухкомнатной квартире
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
В ночь на 16 апреля в Магадане произошел пожар. Это случилось в двухкомнатной квартире на улице Набережная реки Магаданки. На место выехал 21 человек личного состава, также к тушению привлекалось пять единиц техники.
Пожарные выяснили, что возгорание случилось в коридоре. Они незамедлительно приступили к эвакуации. На улицу вывели пять человек, также в квартире была найдена кошка.
- Пострадавших нет. Пожар был полностью ликвидирован за короткий срок, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.
В результате пожара прогорели входная дверь квартиры, шкаф и стены в коридоре. Также повреждены потолок и личные вещи жильцов. Площадь пожара составила пять квадратных метров. На данный момент точная причина происшествия неизвестна. Обстоятельства и виновник устанавливаются.
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