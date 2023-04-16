Акция «Украшаем пасхальный пряник» прошла в Хабаровске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске прошла акция по росписи пасхальных пряников. Участники разрисовали выпечку в праздничной тематике. Мероприятие было организовано кулинарном клубом «Преображение» при поддержке хабаровской епархии. Акция прошла на базе Спасо-преображенского кафедрального собора в верхнем храме.

Желающие посетить мастер-класс научились изготавливать и расписывать пасхальные пряники. Вел занятие профессиональный кондитер. Готовые угощения можно было подарить друзьям и близким.

В Хабаровске также прошли праздничные богослужения. Они длились с 23:00 15 апреля до утра 16 апреля. Жители города приходили на службу, а также приносили с собой куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Кушания освящали во время службы. Также население с Пасхой поздравили губернатор Хабаровского края и мэр города. Представители власти приняли участие в богослужении в главном соборе Хабаровска.

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