Хабаровск встретил Светлое Христово Воскресение Фото: Хабаровская епархия

В Спасо-Преображенском соборе Хабаровска прошли пасхальные богослужения. В ночь с 15 на 16 апреля митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий провел заутреню и Божественную литургию Иоанна Златоуста

Праздничное богослужение посетили Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, и Сергей Кравчук, мэр Хабаровска. Сотни жителей собрались в главном храме города, чтобы разделить радость праздника вместе.

Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» был совершен Крестный ход вокруг собора. Обряд совершается вокруг храма как символ встречи Христа с женами-мироносицами. Утром по окончании богослужения митрополит Артемий поздравил православных с главным праздником Пасхой.

- Будем все радоваться этому светлому Христову Воскресению 40 дней, потому что и Господь являлся 40 дней ученикам своим, укрепляя их в вере, чтобы они из немощных рыбаков стали истинными апостолами. Ведомые Духом Святым, они прошли всю Вселенную и привлекли тысячи и тысячи народов в лоно Церкви Христовой, в этот спасительный ковчег, который устроил для нас Господь своей любовью! – сказал владыка.

После службы прошло освящение праздничной снеди, которую принесли в храм жители города. Это куличи, творожные пасхи, крашеные яйца и другие пасхальные угощения.

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