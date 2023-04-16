Потепление и солнечная погода ожидаются в Хабаровском крае 17 апреля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровский край пришло долгожданное весеннее тепло после недели снегопадов и заморозков. В Хабаровске 17 апреля ни дождей, ни снега не прогнозируется. Температура ночью достигнет от 0 до -2 градусов, днем – от +9 до +11 градусов. Ожидается северный ветер 8-13 метров в секунду.

В южных районах края также без осадков. Ночью столбики термометров покажут от -8 до +2 градусов, днем – от +1 до +13 градусов. Скорость северного ветра достигнет 6-11 метров в секунду.

В центральных районах снега и дождей не ожидается. Ночью температура опустится от -8 до +2 градусов, днем поднимется от +1 до +12 градусов. Синоптики прогнозируют северный и северо-восточный ветра 5-12 метров в секунду. В Советско-Гаванском районе порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

В северных районах осадки также не ожидаются, кроме Аяно-Майского района. Здесь ночью пройдет небольшой снег. Ночные температуры достигнут от -3 до -12 градусов, дневные – от -2 до +5 градусов. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

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