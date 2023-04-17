Михаил Дегтярев сыграет роль в фильме «Золото Умальты» Фото: Правительство Хабаровского края

Съемки отечественного истерна «Золото Умальты» уже стартовали. Они будут проходить в трех локациях – в Хабаровске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По словам режиссера Андрея Богатырева, кинокартина донесет до зрителей простую истину – не в золоте счастье, за него не купить любовь и свободу.

Одну из ролей сыграет Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края. Он исполнит роль наставника для одного из главных персонажей фильма. Второстепенные роли также сыграют местные актеры и творческие жители города.

Напомним, кинолента будет посвящена первопроходцам Дальнего Востока. Ее премьера запланирована на конец 2024 года.

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