Открытие терминала международных авиалиний в Хабаровске перенесли на 2025 год Фото: Международный аэропорт Хабаровск

Закончить строительство терминала международных авиалиний в Хабаровске планировалось в 2023 году, но сроки пришлось сдвинуть на два года из-за влияния многих факторов. Среди них – пандемия корнавируса и санкции, которые затронули авиационную отрасль. Все это привело к снижению пассажиропотока на авиалиниях и, соответственно, падению экономических показателей.

Снижение международного авиатрафика повлияло на скорость строительства терминала авиалиний. Сейчас корректируются условия кредитования проекта партнерами аэропорта - Российской государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ и АО «ВЭБ.ДВ».

Ведется и поиск альтернативных путей поставок авиационного оборудования вместо тех, что ушли с российского рынка из-за санкций. Также продолжается перестройка логистических цепочек для поставок необходимых комплектующих.

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