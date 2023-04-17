Вознаграждение в 10 тысяч рублей заплатят за помощь в поимке поджигателя в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

16 апреля сотрудники МЧС выехали на вызов о пожаре на Птичнике. Здесь неизвестный поджег сухую траву и скрылся. Огонь быстро раздуло ветром, из-за чего он быстро приблизился к жилым домам. Линия огня находилась всего в нескольких метрах от построек.

- Просим помощи в поимке поджигателя. За содействие будет выплачено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

В настоящий момент ситуация полностью под контролем, возгорание потушено. Неравнодушных жителей, а также тех, кто знает личности причастных к поджогу, просят сообщить информацию по номеру «101».

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