Два самолета совершили незапланированную посадку в Хабаровске
Фото: Иван МАКЕЕВ
17 апреля незапланированную посадку в Хабаровске совершили два самолета, летевшие во Владивосток из Новосибирска и Якутска. Аэропорт краевой столицы выступил как запасная площадка для посадки.
- Рейсы прервали из-за неблагоприятной погоды во Владивостоке. В городе утром стоял густой туман, - рассказали в международном аэропорту Хабаровск.
По прогнозам синоптиков, погода нормализуется в ближайшие часы, поэтому оба самолета уже возобновили движение. Рейс из Новосибирска вылетел в 9:35, а из Якутска – в 9:50 по местному времени.
Напомним, накануне стало известно, что открытие терминала международных авиалиний в аэропорту Хабаровска перенесли на 2025 год. Срок его строительства увеличился на два года из-за коронавируса и санкций.
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