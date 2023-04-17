Два самолета совершили незапланированную посадку в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

17 апреля незапланированную посадку в Хабаровске совершили два самолета, летевшие во Владивосток из Новосибирска и Якутска. Аэропорт краевой столицы выступил как запасная площадка для посадки.

- Рейсы прервали из-за неблагоприятной погоды во Владивостоке. В городе утром стоял густой туман, - рассказали в международном аэропорту Хабаровск.

По прогнозам синоптиков, погода нормализуется в ближайшие часы, поэтому оба самолета уже возобновили движение. Рейс из Новосибирска вылетел в 9:35, а из Якутска – в 9:50 по местному времени.

Напомним, накануне стало известно, что открытие терминала международных авиалиний в аэропорту Хабаровска перенесли на 2025 год. Срок его строительства увеличился на два года из-за коронавируса и санкций.

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