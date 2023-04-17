Минус 200 тысяч на счету: хабаровчанин потерял деньги, сдавая квартиру в аренду

Мошенница украла 215 тысяч рублей у пожилого жителя Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

67-летний комсомольчанин стал жертвой мошенников. Мужчина потерял 215 тысяч рублей, желая сдать квартиру в аренду. Он опубликовал объявление на сайте. Скоро с ним связалась женщина и предложила внести задаток в размере 40 тысяч рублей. Владелец недвижимости согласился. Ему пришло СМС о переводе суммы с номера, похожего на банковский. У мужчины не возникло никаких сомнений о том, что деньги были зачислены на его счет, поэтому он не стал проверять баланс через мобильный банкинг.

Спустя время с владельцем недвижимости снова связалась клиентка. Она сказала, что по ошибке перевела еще 160 тысяч рублей, и попросила вернуть деньги вместе с задатком в 40 тысяч, так как обстоятельства изменились, и она больше не собирается снимать квартиру.

- Потерпевший выполнил все просьбы мошенницы и перечислил деньги через банкомат на указанные ею счета. Потом пенсионер решил проверить СМС и обнаружил, что баланс его карты не пополнялся, а он перевел собственные сбережения, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Попытки дозвониться до аферистки не увенчались успехом, поэтому мужчина написал заявление в полицию. Правоохранители сейчас разыскивают мошенницу.

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