Стало плохо за рулем: водитель «Лексуса» разнес бетонный забор в Комсомольске

Мужчина получил травмы головы в серьезной аварии в Комсомольске-на-Амуре Фото: ОГИБДД по Комсомольску

Авария произошла в Городе юности 15 апреля. 54-летний водитель «Лексуса» с 35-летним стажем ехал по Вокзальной в сторону Пионерской примерно в 10:10. В районе дома №18 он на несколько секунд потерял управление и выехал с дороги. Массивная иномарка протаранила бетонный столб, из-за чего часть ограждения обрушилась.

- Водителю стало плохо за рулем. Так как мужчина не был пристегнут, во время столкновения он ударился головой, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску-на-Амуре.

Пострадавшего осмотрели медики. У него диагностировали травмы головы и назначили амбулаторное лечение.

Напомним, ранее прапорщик полиции района имени Лазо Артем Лисун спас из реки женщину, упавшую в воду после серьезного ДТП с участием внедорожника и большегруза. Пострадавшая находится в больнице, а водитель фуры погиб.

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