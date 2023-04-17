Ирина Горбачева оценила готовность флота к навигации в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

Ирина Горбачева, глава минтранса Хабаровского края, посетила Хабаровскую ремонтно-эксплуатационную базу (ХРЭБ) флота, чтобы оценить готовность пассажирских судов, стоечных барж и дебаркадеров к сезону речной навигации. Она начнется 29 апреля, если это позволит уровень воды в Амуре. Предприятия, которые организуют пассажироперевозки, уже заявили, что готовы начать работу в срок.

В 2023 году теплоходы будут курсировать как по внутригородским, так и по краевым маршрутам. Администрация Хабаровска организует перевозки к дачам по трем направлениям: Речной вокзал - Садовая-1, Садовая-2 и 10-й километр. Тем временем региональный минтранс откроет перевозки по Хабаровскому и Комсомольскому направлениям. В первом случае будут организованы речные рейсы от Речного вокзала до Новокаменки, Победы и Паруса. От Комсомольска теплоходы будут курсировать до Пивани и Нижних Халбов.

- Уже пятый год тарифы на перевозки пассажиров речным транспортом остаются неизменными. Стоимость проезда определяется в зависимости от остановки. Размер оплаты по трем краевым линиям варьируется в среднем от 94 рублей (на «Парус») до 1 295 рублей до «Победы». Для детей действует скидка в размере 50 процентов, - сказала Ирина Горбачева.

Также в 2023 году возобновятся речные пассажироперевозки по международному маршруту «Хабаровск - Фуюань». Ориентировочно первые суда отправятся за границу в начале мая.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.