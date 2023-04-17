Хабаровчан пригласили на общегородскую зарядку 27 апреля Фото: Администрация Хабаровска

27 апреля на площади «Город воинской славы» пройдет Всероссийская акция «Зарядка для всех!».

- Во всех населенных пунктах России, которые входят в ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки», в апреле 2023 года проводятся оздоровительные зарядки с массовым вовлечением жителей. Хабаровск состоит в ассоциации с 2015 года, - рассказали в управлении по физической культуре, спорту и здравоохранению города.

Начало мероприятия запланировано на 16:00. Присоединиться к акции приглашают и хабаровчан, и гостей краевой столицы.

Напомним, с 1 апреля по 31 мая в Хабаровске проходит двухмесячник по саночистке и благоустройству города. Уже 22 апреля в краевой столице пройдет общегородской субботник. Участие в нем смогут принять все хабаровчане.

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