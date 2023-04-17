Неделя охраны труда начнется в Хабаровском крае 24 апреля Фото: sz27.ru

Неделя охраны труда - 2023 начнется в Хабаровском крае 24 апреля. Форум будет длиться неделю под слоганом «Культура безопасного труда - путь развития современного общества».

- На деловой программе можно будет задать вопросы по изменениям в сфере охраны труда. Будут выступать спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Приморья, из образовательных организаций Хабаровска. 26 апреля организаторы предложат всем работодателям и работникам присоединиться к краевой акции «Безопасный труд - наша жизнь!» - сказала Наталья Мартыненко, зампред комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

Участников Недели охраны труда - 2023 ждет больше 60 тематических мероприятий. Их познакомят с принципами формирования культуры безопасного труда и нововведениями в этой области. Программа мероприятий и регистрация на форум доступны по ссылке.

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