Хабаровчан предупредили о штрафах за парковку на газоне Фото: Администрация Хабаровска

Водителей, которые оставляют машины на газонах, будут штрафовать. Об этом хабаровчанам напомнили в мэрии города. В течение недели сотрудники районных администраций участвовали в рейдах, во время которых выявляли злостных нарушителей. К ним присоединились представители управления административно-технического контроля города.

- Напоминаем, что за нарушение правил благоустройства территории города грозит предупреждение или штраф в размере от полутора до трех с половиной тысяч рублей. Для должностных лиц сумма больше - от пяти до девяти тысяч, а для юрлиц - от 15 до 30 тысяч, - рассказали в управлении административно-технического контроля.

Сотрудники комитета по управлению Кировским районом предупредили 22 водителя о нарушении правил парковки. С помощью камер удалось зафиксировать еще 24 нарушения. Всех виновных лиц привлекут к ответственности.

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