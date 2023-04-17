Благодатный огонь доставят в Хабаровск 18 апреля Фото: Хабаровская епархия

Лампаду с частицей Благодатного огня доставят в Хабаровск 18 апреля около 8:00. Она прибудет в краевую столицу в аэропорт имени Невельского рейсом из Москвы. Привезет святыню клирик Градо-Хабаровского Успенского собора - иерей Алексей Скорик.

- В зале регистрации пассажиров внутренних авиалиний будет совершен молебен, в котором примут участие не только прихожане храмов, но и сотрудники аэропорта, пассажиры, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

После молебна в аэропорту лампаду доставят в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Там в 9:00 пройдет богослужение с участием всех настоятелей храмов. Его возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. После этого сосуды со святыней развезут по приходам епархии.

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