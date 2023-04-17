Команда «СКА-Нефтяник-2007» победила на всероссийских соревнованиях Фото: минспорта Хабаровского края

Финал Всероссийских соревнований по хоккею с мячом завершился в Хабаровске. За победу боролись восемь команд, в состав которых входили юноши 15-16 лет. Краевую сборную представляли подопечные Ивана Кондрашкина. Во время турнира они проявили высокое мастерство, которое принесло им победу. Команда «СКА-Нефтяник-2007» одолела соперников из Новосибирска, Кирова, Красноярска, Первоуральска, Архангельска, Иркутска и Ульяновска.

- Играть дома при поддержке наших болельщиков - это дополнительная ответственность для нас. Было непросто, но с правильной подготовкой мы показали отличный результат. Впервые смогли обыграть все команды. Парни боролись до конца в каждом матче, - сказал Иван Кондрашкин.

Второе место заняла команда «Волга» из Ульяновска. Бронзу забрали ребята из Новосибирска. По итогам турнира два игрока «СКА-Нефтяник-2007» заслужили звания. Тимур Стариков стал лучшим нападающим, а Георгий Терновский - лучшим игроком.

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