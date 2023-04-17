Речная навигация откроется в Хабаровске 29 апреля Фото: Администрация Хабаровска

Меньше двух недель осталось до открытия речной навигации в Хабаровске. ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» совершит первые рейсы на теплоходах уже 29 апреля. Ранее в администрации города называли датой начала сезона 1 мая.

Всего в 2023 году на внутригородских маршрутах будут курсировать четыре судна: «Капитан Коснырев», «Механик Джасов», «Москва-80» и «Москва-81». Пассажироперевозки будут осуществляться по трем маршрутам.

Уточнить расписание движения теплоходов можно в диспетчерской службе ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» по телефону 8 914 310-61-39.

Напомним, глава краевого минтранса Ирина Горбачева уже посетила Хабаровскую ремонтно-эксплуатационную базу (ХРЭБ) флота, чтобы оценить готовность пассажирских судов, стоечных барж и дебаркадеров к сезону речной навигации.

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