Речная навигация откроется в Хабаровске 29 апреля
Фото: Администрация Хабаровска
Меньше двух недель осталось до открытия речной навигации в Хабаровске. ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» совершит первые рейсы на теплоходах уже 29 апреля. Ранее в администрации города называли датой начала сезона 1 мая.
Всего в 2023 году на внутригородских маршрутах будут курсировать четыре судна: «Капитан Коснырев», «Механик Джасов», «Москва-80» и «Москва-81». Пассажироперевозки будут осуществляться по трем маршрутам.
Уточнить расписание движения теплоходов можно в диспетчерской службе ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» по телефону 8 914 310-61-39.
Напомним, глава краевого минтранса Ирина Горбачева уже посетила Хабаровскую ремонтно-эксплуатационную базу (ХРЭБ) флота, чтобы оценить готовность пассажирских судов, стоечных барж и дебаркадеров к сезону речной навигации.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru