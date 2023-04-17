Последняя ледовая переправа в Николаевском районе закрылась в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

С приходом тепла и вскрытием рек ото льда в Хабаровском крае продолжают закрываться автозимники. В Николаевском районе больше не осталось ледовых переправ. Последняя из них закрылась накануне. Она соединяла Николаевск и село Подгорное через Амур.

- Выход и выезд на лед в местах, где он еще остался на водоемах, опасен. Высок риск провала людей и техники под воду, - предупреждают жителей региона в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По состоянию на 17 апреля 2023 года в крае все еще открыты четыре ледовых переправы. Одна из них - в Аяно-Майском районе и еще три в районе имени Полины Осипенко.

По данным специалистов, в ближайшие дни с подходом ледяного массива с верхнего течения ожидается усиление ледохода на Амуре у Хабаровска.

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