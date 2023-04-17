Накинули веревку на шею и душили: неизвестные напали на мужчину у подъезда в Хабаровске

Мужчина едва выжил после нападения в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Индустриального района шел ночью домой, когда около подъезда на него набросились двое незнакомцев и начали жестоко избивать. На шее у хабаровчанина была золотая цепь, которую один из налетчиков попытался сорвать. Когда у него ничего не получилось, подельник набросил на шею пострадавшего веревку и начал его душить. В это время второму преступнику удалось сорвать украшение и забрать другие ювелирные изделия.

После нападения налетчики сбежали. Хабаровчанин пришел в себя и обратился в полицию. Он рассказал о произошедшем и оценил ущерб в миллион рублей.

- Сотрудники уголовного розыска и Росгвардии задержали двоих подозреваемых 31 и 34 лет. Один из них раньше уже имел проблемы с законом из-за краж. Золотая цепь оказалась в кармане фигуранта, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На подозреваемых завели уголовное дело за разбой. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Полиция продолжает поиск других украденных украшений - золотого браслета и креста.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.