Пять дней лазил с батареями через забор: полицейские раскрыли крупную кражу в Хабаровске

Укравший 58 радиаторов мужчина задержан в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре 2022 года представитель строительной компании обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что с территории базы пропали 58 радиаторов отопления общей стоимостью 482 тысячи рублей. Правоохранители приняли заявление и принялись расследовать дело. В ходе следствия выяснилось, что в краже замешан бывший работник фирмы.

Оказалось, что 37-летний житель Индустриального района в течение пяти дней лазил через забор на территорию компании и похищал батареи со склада. После совершения нескольких ходок он грузил радиаторы в припаркованные недалеко машины своих приятелей и отвозил добычу в пункты приема металлолома. Не сильно беспокоясь о своей анонимности, мужчина использовал свой паспорт для продажи батарей.

- Все деньги, которые хабаровчанин выручал от продажи радиаторов, он потратил. У мужчины и раньше были проблемы с законом. Его уже судили за имущественные преступления, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Уголовное дело по статье «Кража» уже передано в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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