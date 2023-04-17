Ночной мороз днем сменится жарой: какой погоды ждать 18 апреля, рассказали хабаровчанам

Снег и дождь не прогнозируют Хабаровскому краю 18 апреля Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Солнечной будет погода в Хабаровске 18 апреля. Синоптики не обещают осадков и сильного ветра. Порывы местами будут достигать 12 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от -1 до -3 градусов, а днем от +13 до +15.

На юге Хабаровского края осадки также не ожидаются. Ночью температура упадет до -7, а днем будет от +5 до +15 градусов. Скорость ветра достигнет 2-12 метров в секунду.

В центральной части региона ночью на градуснике будет от -7 до ноля, а днем потеплеет до 5-15 градусов. По прогнозу погоды дождей не будет, а южный ветер достигнет силы в 2-12 метров в секунду.

Северные районы ждет солнечный день без осадков и сильного ветра. Температура ночью составит от -2 до -12, а днем - от ноля до +12 градусов.

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