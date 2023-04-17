Пункты приема материала для маскировочных сетей заработали в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Движение «Своих не бросаем» организовало сбор тканей для плетения маскировочных сетей в Хабаровске. Они нужны в зоне СВО, так как помогают скрыть технику и укрытия бойцов от глаз противника. Плетением сетей занимаются активисты и неравнодушные хабаровчане, которые хотят помочь нашим парням в зоне проведения военной спецоперации.

Для изготовления сетей подходят синтетические полимерные износостойкие и прочные материалы, такие как «Мемори», «Оксфорд», «ТиСи», «Таслан», «Медея», «Грета», «Алова». Из таких тканей шьют спецодежду, ветровки, туристическое снаряжение, рюкзаки и шезлонги. Также подходит спанбонд.

- Ткань не должна блестеть, иначе маскировочные сети будут иметь неестественный вид и привлекать внимание. В ткани главное легкость, износостойкость, чтобы быстро высыхала. Подходят синтетические, смесовые ткани коричневого и всех оттенков зеленого цвета, - рассказали организаторы сбора.

Адреса пунктов приема тканей:

- Даниловского, 21, оптика «Визус Про», с 10:00 до 20:00;

- Шкотова, 4, ТЦ «Юбилейный», спортзал «Ю-фит», с 8:00 до 21:00;

- Тихоокеанская, 130, ТЦ «Оазис» (точка с духами и точка с игрушками), с 10:00 до 20:00;

- Пугачева, 10, бизнес-центр «Пугачева», офис «Техно-групп», в будни с 10:00 до 18:00;

- Краснореченская, 225, в будни с 9:00 до 18:00;

- Постышева, 16, третий этаж, с 10:00 до 19:00;

- Ленина, 25, с 11:00 до 23:00;

- Восточное шоссе, 41, «Академия красоты» (цокольный этаж), в будни с 9:00 до 19:00, в выходные с 10:00 до 18:00;

- Вахова, 7, салон «Ангел Арт», с 9:00 до 21:00;

- Герцена, 2 А, кафе «Рица».

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