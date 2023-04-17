Егор Гаврилов из Хабаровска победил на Всероссийской олимпиаде врачей-терапевтов Фото: городская поликлиника №3 Хабаровска

Егор Сергеевич Гаврилов, заместитель главврача по лечебной работе хабаровской поликлиники №3, победил на Всероссийской олимпиаде врачей-терапевтов, специалистов общей практики и интернистов. Он успешно прошел все три этапа соревнований и стал лучшим среди 11 участников в финале, который прошел накануне в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре терапии и профилактической медицины Минздрава России.

- Мы поздравляем Егора Сергеевича и желаем ему дальнейших успехов на медицинской стезе, - прокомментировали в городской поликлинике №3.

Два первых этапа были заочными. Конкурсанты сначала решали клинические задачи разными методами. Потом они представляли свои проекты, которые направлены на улучшение оказания первичной медико-санитарной помощи.

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