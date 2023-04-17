Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов из Хабаровска во Владивосток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Улететь из Хабаровска во Владивосток прямым рейсом можно будет с 12 июля. Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов в этом направлении. Перелеты по маршруту будут выполняться до конца весенне-летней навигации на самолете Airbus A320 neo на 156 кресел в эконом-классе и восемь - в бизнес-классе.

- С 12 июня по 3 июля рейсы будут выполняться по понедельникам дважды в день - в 9:15 и 23:15. С 18 июня начнут перевозить пассажиров и по воскресеньям с вылетом из Хабаровска в 21:15. С 8 июля добавятся утренние рейсы по субботам в 9:15, - рассказали в Международном аэропорту Хабаровск.

Напомним, что кроме S7 Airlines перелеты из Хабаровска во Владивосток выполняет и компания «Аврора». Вместе оба перевозчика будут выполнять по этому маршруту по четыре рейса в день.

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