Из леса за решетку: мужчине вынесли приговор за миллионные взятки в Хабаровском крае

Лесничего осудили за взятки в два миллиона рублей в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Заведующий филиалом краевого «Советского лесничества» в Ванинском районе выслушал приговор суда сразу по двум статьям - злоупотребление должностными полномочиями и взяточничество в особо крупном размере. Мужчина в обход правил подписывал документы и указывал в них ложную информацию, получая за это немалые суммы.

- С июня 2018-го по ноябрь 2021 года подсудимый получил от сотрудника лесодобывающего предприятия взятки на сумму 1,2 миллиона рублей. Взамен он подписывал акты проверок по договору с организацией, но на самом деле не выезжал на места рубок леса. С января 2018-го по февраль 2022 года он получил от руководителя другого предприятия около 700 тысяч рублей, внеся ложные данные в акты о проверке и выполнении лесовосстановительных работ, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд приговорил мужчину к трем годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Его также лишили права занимать руководящие и административные должности в органах государственной власти и местного самоуправления на три года.

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