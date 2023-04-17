Из леса за решетку: мужчине вынесли приговор за миллионные взятки в Хабаровском крае

Лесничего осудили за взятки в два миллиона рублей в Хабаровском крае
Фото: Олег УКЛАДОВ
Заведующий филиалом краевого «Советского лесничества» в Ванинском районе выслушал приговор суда сразу по двум статьям - злоупотребление должностными полномочиями и взяточничество в особо крупном размере. Мужчина в обход правил подписывал документы и указывал в них ложную информацию, получая за это немалые суммы.
- С июня 2018-го по ноябрь 2021 года подсудимый получил от сотрудника лесодобывающего предприятия взятки на сумму 1,2 миллиона рублей. Взамен он подписывал акты проверок по договору с организацией, но на самом деле не выезжал на места рубок леса. С января 2018-го по февраль 2022 года он получил от руководителя другого предприятия около 700 тысяч рублей, внеся ложные данные в акты о проверке и выполнении лесовосстановительных работ, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Суд приговорил мужчину к трем годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Его также лишили права занимать руководящие и административные должности в органах государственной власти и местного самоуправления на три года.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru