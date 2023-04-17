Судебные приставы выдворили 192 иностранцев из Хабаровского края и ЕАО Фото: Олег АДАМОВИЧ

С начала 2023 года судебные приставы принудительно выдворили с территории Хабаровского края и ЕАО 192 иностранцев. Граждане других стран лишились права проживать на территории России, так как нарушили порядок пребывания в РФ.

Иностранцы были признаны виновными судами по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение правил въезда либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Им было назначено наказание в виде штрафа и административного выдворения на родину. Такая мера позволяет снизить число преступлений, которые могут совершать иностранцы, незаконно проживающие в России.

За три месяца 2023 года нарушителей оказалось вдвое больше, чем за аналогичный период 2022-го. Тогда судебные приставы выдворили 88 иностранцев.

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