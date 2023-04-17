Хабаровчанка завоевала три медали на международном турнире по пулевой стрельбе Фото: Федерация по пулевой стрельбе

В городе Шымкент в Казахстане прошли международные соревнования по пулевой стрельбе Гран-при «Алтын мерген». В турнире приняли участие больше 200 спортсменов из Казахстана, Беларуси, России, Кыргызстана и Таджикистана. Отличный результат показала Полина Маковецкая из Хабаровска, которая завоевала три медали.

Специализация спортсменки - стрельба по движущимся мишеням. В одиночных зачетах она завоевала две серебряные медали, а в соревновании смешанных пар вместе со спортсменом из Крыма стала победителем, взяв золото.

- Я здесь уже второй раз и значительно улучшила свой результат. Приехала с конкретной целью - выполнить норматив мастера спорта международного класса, и мне это удалось. Все старты прошли отлично, есть еще над чем работать в плане психологической подготовки. После парной победы я в восторге, приятно побеждать под конец соревнований. Напарник из Крыма - очень опытный спортсмен, и я благодарна за возможность выступать с ним, - сказала Полина Маковецкая.

Следующими соревнованиями для хабаровчанки станет этап Кубка России по стрельбе из малокалиберного оружия в Красноярске.

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