Специалистов сельского хозяйства начнут готовить в ТОГУ в Хабаровске Фото: минсельхоз Хабаровского края

В Хабаровском крае большое внимание уделяется развитию сельскохозяйственной отрасли. Одна из главных проблем - нехватка квалифицированных кадров. Подготовка специалистов была обозначена правительством региона как приоритетное направление. Работа уже началась на базе профильных образовательных учреждений.

В Хорском агропромышленном техникуме (ХАТ) готовят водителей категорий C, D, E и F, которые в дальнейшем смогут работать со спецтехникой. Оплачиваемую практику студенты проходят на фермерских хозяйствах и в сельхозорганизациях края. Это позволяет компенсировать дефицит работников на период посевной и уборочной кампаний.

- ХАТ - единственное учреждение в крае, где готовят специалистов среднего звена сельхозпрофиля. Наша задача - привлекать молодежь в аграрные специальности, - сказала Светлана Кондрашова, представитель краевого минсельхоза.

Также обеспечить сельскохозяйственную отрасль новыми работниками поможет новая учебная программа в ТОГУ. Набор на обучение начнется в 2024 году.

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