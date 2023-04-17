Дополнительный поезд из Хабаровска в Приморье запустят к майским праздникам
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В преддверии майских праздников Дальневосточный филиал ОАО «РЖД» запустит дополнительный поезд №213/214 сообщением «Хабаровск - Тихоокеанская». Пассажиры уже могут забронировать билеты.
- Состав отправится из краевой столицы в Находку Приморского края 28 апреля в 17:54. Время в пути составит около 16 часов. Обратно в Хабаровск поезд отправится 29 апреля в 17:30, - рассказали в Дальневосточной железной дороге - филиале ОАО «РЖД».
В составе будут как плацкартные, так и купейные вагоны. Также будут специальные места для маломобильных людей.
В целом расписание движения других составов до Находки останется прежним. Добраться из Хабаровска в Приморье можно на поезде №2 с переприцепкой к поезду №344 в Уссурийске.
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