Дополнительный поезд из Хабаровска в Приморье запустят к майским праздникам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии майских праздников Дальневосточный филиал ОАО «РЖД» запустит дополнительный поезд №213/214 сообщением «Хабаровск - Тихоокеанская». Пассажиры уже могут забронировать билеты.

- Состав отправится из краевой столицы в Находку Приморского края 28 апреля в 17:54. Время в пути составит около 16 часов. Обратно в Хабаровск поезд отправится 29 апреля в 17:30, - рассказали в Дальневосточной железной дороге - филиале ОАО «РЖД».

В составе будут как плацкартные, так и купейные вагоны. Также будут специальные места для маломобильных людей.

В целом расписание движения других составов до Находки останется прежним. Добраться из Хабаровска в Приморье можно на поезде №2 с переприцепкой к поезду №344 в Уссурийске.

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