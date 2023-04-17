Михаил Дегтярев объявил старт голосования за объекты благоустройства Хабаровского края Фото: Реутов Вячеслав

В регионе началось голосование за объекты, которые отремонтируют в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Одним из первых, кто отдал свой голос, стал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

- Люди получают то, чего они хотят: у себя в сквере, парке или рядом с домом. И я среди тех, кто голосует. В своих рабочих поездках по краю вижу активность людей. В 2023 году сделать выбор нужно до 31 мая. И я призываю всех жителей нашего региона активно голосовать, - сказал Михаил Дегтярев.

В 2023 году на выбор жителей региона представлено больше 200 объектов. Минимум 89 из них будут благоустроены. Участвовать в опросе могут все жители края старше 14 лет. Проголосовать можно на сайте нацпроекта «Жилье и городская среда».

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