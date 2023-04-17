Полмиллиона рублей перевел мошенникам житель Биробиджана
Фото: Даниил ОПАРИН
Без денег остался 58-летний житель ЕАО. Он перевел мошенникам приличную сумму.
Мужчине позвонили якобы из службы поддержки госуслуг. Девушка на том конце провода сообщила неприятную весть: данные биробиджанца стали известны преступникам, и они пытаются оформить на него кредит. Чтобы этого избежать, нужно взять другой займ. Это поможет аннулировать заявку. Сумма, которую нужно занять мужчине, немаленькая: 500 тысяч рублей.
- С целью избежать дальнейшего оформления кредита лжесотрудник банка предложил выполнить его рекомендации: оформить кредит и перевести денежные средства на якобы безопасный счет, - рассказали в полиции ЕАО.
Мужчина поверил. Взял кредит, снял деньги. Попытался перевести их через банкомат, но не получилось. Мошенник предложил скачать приложение, привязать к нему виртуальную карту. В итоге у биробиджанца получилось совершить перевод. Мошенники тут же перестали выходить на связь. Пострадавший обратился в полицию. К слову, о такой схеме развода он знал.
Заведено уголовное дело. Уже известно, что телефоны мошенников зарегистрированы в Подмосковье и Оренбургской области.
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